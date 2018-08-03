Складской комплекс на Кубинской остался без света

В промзоне в Московском районе Петербурга произошло отключение электроэнергии. Как «Фонтанке» сообщили читатели днем 3 августа, в частности, обесточено здание по адресу: Кубинская улица, 73. По словам арендаторов, им объяснили, что это «городское отключение».

В Ленэнерго нашему корреспонденту подтвердили получение заявки по данному адресу. Сейчас бригада направляется на место.

На Кубинской, 73, находится складской комплекс «К-73».