Счетная палата планирует “развивать чувство налогоплательщика” и стать “гарантом прозрачности”

Счетная палата под началом Алексея Кудрина частично изменит свой функционал. Теперь она будет выполнять роль «борца за справедливость» и «гаранта прозрачности».

Об этом 3 августа сообщает РБК со ссылкой на новую стратегию ведомства.

Прошлая стратегия была принята в 2013 году, и в ней в качестве главной миссии Счетной палаты указывался «контроль управления и распоряжения государственными ресурсами для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». С приходом Кудрина ведомство собирается стать еще и «центром компетенции» для других госорганов, стратегическим партнером, помогающим обойти риски, и ответственным работодателем.

Теперь Счетная палата будет диктовать органам власти стандарты аудита и контроля, «повышать общественный контроль над распоряжением государственными ресурсами» и «развивать чувство налогоплательщика».

Основная миссия звучит так: «Содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека».

1 августа Кудрин заявил, что цифровизация поможет сократить аппарат чиновников в три раза за ближайшие шесть лет. Также бывший министр финансов пообещал проводить меньше проверок.