Разбушевавшийся петербуржец вышвырнул в окно телевизор возлюбленной. Метателя задержали по горячим следам

Любовная ссора привела к жертвам среди бытовой техники в Кировском районе Петербурга. Накопившаяся злость обрушилась на невинный телевизор. Его осколки «окропили» территорию под окнами жилого дома, к счастью, летящее устройство никого не задело.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти 3 августа, накануне утром сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнего горожанина. Интерес к нему возник из-за жалобы сожительницы. Петербурженка рассказала, что поссорилась с возлюбленным и тот в сердцах выкинул её «дорогостоящий» телевизор из окна на втором этаже дома на улице Промышленной, 16. Освободившись от груза отрицательных эмоций, мужчина покинул помещение.

Далеко метатель уйти не успел, задержали его по горячим следам и передали полиции. В его дебоше усмотрели признаки статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).