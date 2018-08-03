Велокриминал в Петербурге: задержать нервного злодея помогло ДТП

Очередная серия криминальных происшествий с участием велосипедистов в Петербурге закончилась, как в кино, хеппи-эндом.

Как сообщает 3 августа пресс-служба УВО войск Национальной гвардии по городу и области, минувшим вечером в Невском районе города удалось задержать 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Пытаясь скрыться, он повредил припаркованный автомобиль.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны заметил у дома 89, корпус 3, по улице Бабушкина велосипедиста, который при появлении патрульной машины резко увеличил скорость и свернул во двор. Во дворе мужчина и вовсе потерял управление и на скорости влетел в припаркованный Skoda Roomster, принадлежащий местной жительнице. Автомобиль получил повреждения левой задней двери.

Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину за повреждение имущества и по подозрению в краже велосипеда – откуда у него транспорт, беглец пояснить не смог и уж конечно не предоставил документы на велосипед.

Гражданина передали сотрудникам территориального отдела полиции. Его проверяют на причастность к краже велосипеда. Кроме того, устанавливается сумма ущерба, нанесенного автомобилю.

Напомним, в последние дни в Петербурге прогремело несколько историй, связанных с велосипедистами. Предполагаемый вор не означает настоящий вор. В июле за езду на неопознанном велосипеде задержали концертмейстера Михайловского театра, позже выяснилось, что велосипеда он не крал. В такую ситуацию может попасть каждый, поэтому «Фонтанка» морально подготовила своих читателей, рассказав, что надо иметь при себе велосипедисту, чтобы не ночевать в полиции.

О драке за чистоту велодорожки в центре города «Фонтанка» писала несколько раз и публиковала видео.

Ещё об одном конфликте рассказывали в соцсетях. 31 июля на проспекте Просвещения велосипедист задел припаркованный автомобиль и свои аргументы в споре с водителем подкрепил газовым баллончиком.