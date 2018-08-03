Проработав председателем Горизбиркома Петербурга чуть больше недели, Миненко уехал на море

Новый председатель петербургского Горизбиркома Виктор Миненко уйдет в отпуск на 3 недели. Информацию подтвердили «Фонтанке» в аппарате петербургской избирательной комиссии.

«Отпуск был взят по семейным обстоятельствам и согласован с Центризбиркомом», – сообщили в пресс-службе ГИКа.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», пожелавшие остаться неназванными, Миненко на рабочем совещании сообщил коллегам, что едет на море. Отдых понадобился председателю спустя 9 дней после назначения на эту должность.

Отметим, что новый председатель Горизбиркома также успел сменить автомобиль. Вместо Toyota Camry, на которой ездил предыдущий председатель Виктор Панкевич, Миненко запросил в смольнинском гараже Audi A8. Традиционно на Toyota в петербургской администрации ездят главы комитетов и районов, а также их замы, на Audi A8 – вице-губернаторы. При этом, как утверждают очевидцы, внешне Audi, доставшаяся Миненко, выглядит хуже, чем Toyota Панкевича.

По словам членов Горизбиркома, помимо прочего Миненко договорился с Контрольно-счетной палатой о проведении внеплановой проверки. «В общем-то, нет ничего удивительного, каждый новый руководитель не хочет отвечать за грехи старого, если они есть», – рассудили собеседники «Фонтанки».

Напомним, что ранее стало известно, что сразу после назначения бывший главный федеральный инспектор изъявил желание, чтобы в Горизбирком участники заседаний приходили в галстуках и без глубокого декольте. Также члены Горизбиркома возмущались предложением Миненко начинать заседания с исполнения гимна.