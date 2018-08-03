На Украине за месяц напали на 8 журналистов

По данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в июле зафиксированы восемь случаев нападения на представителей СМИ. Об этом сообщается на сайте союза 3 августа.

На сайте организации отметили, что с начала года в стране зафиксировано 53 нападения на журналистов.

По данным союза, нападения произошли в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Черниговской областях, в Одессе и Херсоне.

«Об избиении мужчины сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) заявляет также жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого силой депортировали из Николаева в Турцию», — отмечается на сайте НСЖУ.

"Фактически каждые четыре дня в Украине бьют журналистов! – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Есть 53 инцидента с начала года в Киеве и регионах при отсутствии прецедентов должного наказания за атаки на журналистов. И что характерно, в отдельных случаях мы обвиняем самих силовиков! Поэтому уровень тревоги в журналистских кругах по физической безопасности является чрезвычайным".