Секреты экономии: где найти квартиру с хорошей скидкой

Акциями на новостройки никого не удивишь, но именно летом можно встретить выгодные предложения

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что такое квартира для жителя мегаполиса? Это не просто стены и крыша над головой. Это нечто большее – возможность воплотить в жизнь свои мечты. Что мешает нам сделать то, о чем мы давно мечтали: родить еще одного ребенка, завести домашнего питомца, обустроить себе отдельный кабинет или спортзал? Очевидно, мешает отсутствие места, жизнь в тесной квартире, которая давно стала «мала».

Мечты должны сбываться

Представьте, что вы живете в просторной квартире, не в шумном городе, среди автострад и многоэтажек, а в уютном малоэтажном пригороде. В нем тихо, чистый воздух, зелень вокруг, но и до Петербурга рукой подать. Как раз такова жизнь в комплексе «Образцовые кварталы». Он находится в нескольких минутах на машине от Пушкина и знаменитых царскосельских дворцов и парков.

Город Пушкин – место особенное: царственное, уютное, наполненное духом поэзии и красоты. С одной стороны, восхитительные природные ландшафты и размеренная жизнь небольшого города. С другой – до Петербурга можно быстро добраться по Пулковскому шоссе или Витебскому проспекту либо можно выехать на КАД или ЗСД. Поездка на общественном транспорте до метро «Московская» или «Купчино» занимает 25 минут.

В «Образцовых кварталах» все создает атмосферу спокойствия и свободы: большое расстояние между корпусами, уютные дворы, удобные подъезды. И, конечно же, панорамные окна, балконы и лоджии в квартирах. Рядом с новыми домами постепенно появляется инфраструктура, ведь «Образцовые кварталы» входят в состав комплексного проекта «На Царскосельских холмах».

До конца лета квартиру в малоэтажных комплексах можно купить по специальной цене. Но обо всем по порядку.

Каждому по скидке

Первый «Образцовый квартал» уже заселен. В комплексе всего 216 квартир, большинство из которых – двух- и трехкомнатные. Застройщик намеренно отказался от студий. Как правило, их покупают как временное жилье или для сдачи в аренду. В итоге, жители студий часто меняются, во дворе появляются посторонние люди. Дом постепенно приходит в упадок – арендаторы не всегда относятся бережно к чужому имуществу и не участвуют в управлении.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Двушки» и «трешки», наоборот, как правило, приобретают надолго. Их покупают семьи с детьми и состоявшиеся пары, которые хотят жить ближе к природе. В домах, где много «двушек» и «трешек», соседи знакомятся и даже начинают дружить. В таких комплексах безопаснее, а дворы и лестницы легче поддерживать в чистоте и порядке. К примеру, в «Образцовом квартале» в парадные ведут стеклянные двери, а почтовые ящики вывешены на крыльце, прямо на улице. И вовсе не страшно – стекла не бьют, а письма никто не ворует.

В продаже осталось совсем немного квартир, в основном трехкомнатные. Застройщик объявил об их распродаже. Все «трешки» – просторные, с окнами и во двор, и на улицу. В каждой – по две лоджии и два санузла. Еще одна их особенность – теплый водяной пол, оснащенный регулятором температуры.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Второй комплекс – «Образцовый квартал 2», был сдан в марте 2018 года. В этих домах много квартир со свободными планировками с одной, двумя, тремя комнатами. Обычно после ввода зданий в эксплуатацию стоимость квартир в них сразу подскакивает. В этом комплексе до конца лета цены останутся теми же, что и во время строительства. Купить готовую квартиру можно по цене строящегося жилья.

Особенность «Образцового квартала 3» - планировки в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, гостиные с эркерами или широкими остекленными в пол балконами. На последних этажах даже предусмотрены дымоходы для установки камина.

В «Образцовом квартале 3» по специальным ценам можно купить жилье на 1-4 этажах. До конца года на такие квартиры действует беспроцентная рассрочка от застройщика.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Жилые первые этажи в новостройках – редкость. Обычно они отданы под магазины и сервисы. В «Образцовых кварталах» застройщик принципиально не размещает коммерческие помещения в жилых домах. Все, что необходимо для комфортного проживания, находится рядом, в отдельных зданиях.

Наконец, в ЖК «Образцовый квартал 4» продажи стартовали совсем недавно. В этом проекте действуют специальные условия покупки жилья. Пока скидки на квартиры максимальные, но с каждым возведенным этажом они будут уменьшаться. И судя по тому, как активно идет стройка, хорошие цены в проекте продержатся недолго. Уже к концу лета возведение коробки дома окончится. Через год застройщик планирует подать документы для сдачи комплекса.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

*Сроки распродажи: c 01.08.2018 по 31.08.2018г.. Количество квартир ограничено. Организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71. Подробнее об организаторе акций, условиях и порядке их проведения можно ознакомиться по тел. 719-19-19