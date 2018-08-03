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Фонтанка-SUP
03.08.2018 19:00
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«Фонтанка-SUP» - тест-драйв: как выбирать костюм для водного карнавала

Редакция «Фонтанки» протестировала маршрут SUP-карнавала за 10 дней до международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». Заплыв пришлось совершать ранним утром, до того как на реках и каналах появятся прогулочные теплоходы и катера. Участникам фестиваля в этом смысле повезло больше — специально для них на время праздника навигация по маршруту «Фонтанка-SUP» будет остановлена.

«Фонтанка-SUP» - тест-драйв: как выбирать костюм для водного карнавала

"Фонтанка.ру"

Тренировочные заплывы с инструкторами городских школ SUP-серфинга по правилам проводятся в спасжилетах и касках на случай внезапных падений. Но перед журналистами стояла задача убедиться, что 8 карнавальных километров под силу человеку в образе. Была выбрана самая трудная (против течения) и самая красивая часть дистанции – канал Грибоедова и финиш в водах Мойки. 

В 5 утра на канале Грибоедова стартовала команда сказочных персонажей, в которую вошли Добрый Волшебник (по совместительству главный редактор "Фонтанки.ру" Александр Горшков), Кунг-фу Панда, Незнайка, Красная Шапочка, Чайка Юля и… Смерть. Какой же карнавал без легкого налета макабра? Однако стоило Смерти снять капюшон, как прохожие, которые замечали необычную эскадру в фарватере реки Мойки, начали опознавать в ней Гермиону из «Гарри Поттера».

Оберегали и инструктировали необычную компанию на паддлбордах друзья фестиваля – профессиональные инструкторы по SUP-серфингу, руководитель школы сапсёрфинга NEVA SUP Асим Садиев и представитель регионального отделения Федерации серфинга в Санкт-Петербурге Олеся Петрушева.

Тестовый заплыв показал: фарватер осилит гребущий. А чтобы работать веслом было веселее, нужно позаботиться о том, чтобы ваше облачение хорошо пропускало воздух. Да, победители конкурса костюмов «Фонтанка-SUP» прошлых лет — Пчелы и Динозавр — выступали практически в воздухонепроницаемой «упаковке». Но мы все же советуем найти баланс между ярким внешним видом и здоровой атмосферой внутри костюма. Помните, что в этот раз день обещают жаркий — одевайтесь по погоде. Второй важный момент — костюм не должен быть тяжелым и сковывающим движения. В прошлом году Динозавр в самый ответственный момент рухнул с доски в воду, и только невероятное стремление к выживанию помогло доисторическому ящеру выкарабкаться обратно на паддлборд. Что же касается эстетической стороны вопроса, то образ должен быть ярким и состоять из простых и хорошо различимых издалека элементов. Помните, что оценивать наряды будут прохожие, и первое их впечатление о вас станет решающим.

Напомним, что, по данным организаторов, к фестивалю, который пройдет по рекам и каналам Петербурга 12 августа, уже примкнули более 350 любителей сапсёрфинга. Участие бесплатное, нужно только пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия fontankasup.ru и придумать, в роли какого супергероя вы покорите 8 километров петербургских рек и каналов, а также сердца зрителей, чтобы получить ценные призы за лучший образ и оформление доски от партнеров «Фонтанки-SUP».

 

«Фонтанка-SUP» - тест-драйв: как выбирать костюм для водного карнавала

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

Группа ВК

Группа ФБ

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Стратегический партнер – Группа «Эталон»

Капитальный партнер – Холдинг «Городские Инновационные Технологии»

Официальный страховой партнер – АО СК "ГАЙДЕ"

Партнер – компания PAROC

Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open

Информационную поддержку оказывают:

Генеральный информационный партнер – Кудаго

Генеральный информационный партнер радио – спорт фм

Официальный online-партнер – Горбилет и Блог Фиеста


© Фонтанка.Ру
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