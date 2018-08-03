Рибалту в «Зенит» пригласил Дюков. Чинквини и Малафеев остаются в клубе

Стали известны подробности прихода испанского специалиста Хавьера Рибалты на пост спортивного директора футбольного клуба «Зенит». Как рассказал 3 августа комментатор Нобель Арустамян в своей программе «Секретные материалы» на YouTube.com, инициатором приглашения Рибалты в петербургскую команду стал председатель совета директоров Александр Дюков.

«При этом по-прежнему в команде остается Оресте Чинквини, и также работает Вячеслав Малафеев. То есть, по сути, сейчас в «Зените» несколько людей, которые принимают решения по трансферам. Но, скорее всего, с ближайших дней уже Рибалта будет управлять процессом», – подчеркнул Нобель.

По словам комментатора, в приоритете у Рибалты – повысить общий уровень игроков «Зенита». Если делать трансферы, то трансферы больших игроков, чтобы «Зенит» был готов к тому, чтобы стать чемпионом России.

«Другая цель Рибалты – немного оптимизировать состав, потому что очень много футболистов в «Зените». Рибалта – большой специалист по европейскому рынку. Думаю, что он постарается и продавать футболистов, и покупать качественных игроков», – сказал Арустамян.

Напомним, о подписании Хавьера Рибалты официально было объявлено 31 июля. Контракт с ним подписан до конца сезона-2020/21.

В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где проработал следующие пять лет, пригласив за это время в туринский клуб Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков. В 2017-м Рибалта возглавил скаутскую службу «Манчестер Юнайтед». Напомним, пост спортивного директора «Зенита» оставался вакантным с октября 2017 года, когда скончался Констанин Сарсания. С тех пор должность заместителя спортивного директора занимал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.