Защита Улюкаева попросила списать со счетов экс-министра штраф в 130 млн рублей

Защита осужденного за получение взятки экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева попросила списать со счетов экс-министра штраф в 130 млн рублей, сообщила RNS официальный представитель Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«У нас в июле зарегистрировано заявление адвоката Каштановой об исполнении приговора Замоскворецкого районного суда в части назначенного наказания в виде штрафа», — сказала она.

В декабре 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Суд также назначил штраф в размере 130 млн рублей. В ходе оглашения приговора судья указывала, что вина бывшего министра полностью доказана.

Суд установил, что 15 октября 2016 года Улюкаев в индийском штате Гоа, где проходил саммит БРИКС, потребовал у Сечина взятку в размере $ 2 млн. 28 октября глава нефтяной компании обратился в ФСБ. 14 ноября Улюкаев забрал коричневую сумку с деньгами на территории офиса «Роснефти», она была помещена в багажник автомобиля BMW, на котором приехал Улюкаев.

В июне Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества Улюкаева. В ходе заседания адвокат экс-министра Лариса Каштанова заявила, что Улюкаев не выплатил назначенный судом штраф в 130 млн рублей, так как его имущество находится под арестом.