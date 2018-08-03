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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
07.08.2018 12:00
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В среднем россиянин должен банку 1,6 млн рублей. Как избавиться от долгов?

Начиная с девяностых годов и по сегодняшний день, правительство утверждает, что реальные зарплаты россиян, как и их общее благосостояние, ежегодно растут. Так ли это на самом деле?

В среднем россиянин должен банку 1,6 млн рублей. Как избавиться от долгов?

"Современная защита"

Собственных доходов на обеспечение себя и своей семьи, хватает далеко не всегда. Поэтому для того, чтобы порадовать себя новым автомобилем, телевизором или съездить в отпуск, россияне идут в банк и берут кредит.

Так с 2000 г. по 2017 г. реальный доход вырос в 2 раза. При этом потребности граждан увеличиваются в геометрической прогрессии. Согласно статистике, 44,7 миллиона россиян живут в долг (по данным Объединенного бюро кредитных историй). Это 60% всего экономически активного населения страны. По данным Центробанка за 2017 год долги населения перед банками выросли до 12,2 триллионов рублей. То есть на одного трудоспособного гражданина приходится 1 605 263 рубля.

Кредиторы долги не прощают, в положение не входят: взял ‑ плати. В итоге невыплаченная основная сумма долга обрастает штрафами и неустойками, не дают покоя коллекторы, приставы закрывают границу, списывают до 50% с зарплаты, арестовывают счета и т. д.

Жители нашего города, попавшие в такую долговую ловушку, интересуются, что же все-таки делать? Однозначно, пустить все на самотек нельзя. Должник обязан решить свой вопрос. И существует законный способ сделать это – объявить себя банкротом и в процедуре банкротства списать все долги.

Мнение эксперта – Павел Привалов – руководитель юридической практики ООО «Современная защита»

Павел Привалов, руководитель юридической практики ООО «Современная защита»
Павел Привалов, руководитель юридической практики ООО «Современная защита»

«Поправки в Закон о банкротстве, позволяющие проводить процедуру банкротства физических лиц (т.е. обычных граждан, как мы с вами) в нашей стране вступил в силу только в октябре 2015 года. Однако уже сейчас граждан, признанных банкротами, с каждым годом становится всё больше. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротах (ЕФРСБ) в 2017 году признали свою несостоятельность больше 20 000 наших сограждан.

Конечно, самостоятельно с этой процедурой справиться просто не реально. Каждый случай индивидуален, но есть некоторые вещи, которые неизменны в каждой процедуре. Для начала, Ваша задолженность перед всеми кредиторами должна составлять не менее 500 000 руб. (ст. 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ). Кроме того, нужны юридические знания и опыт в этой сфере и, самое главное, нужен опытный финансовый управляющий, который добьется для Вас итогового результата – спишет Ваш долг.

Важно понимать, что в процедуре банкротства итоговое решение судья принимает только на основании отчетов финансового управляющего.

По сути финансовый управляющий лицо независимое и быть на чьей-то стороне он не имеет права. Однако важно понимать, что по закону выбрать и вписать в заявление о признании банкротом СРО (саморегулируемую организацию), из которой будет выбран финансовый управляющий, обязан сам заявитель, то есть Вы. Важно понимать, что у этой медали есть и обратная сторона: подать на банкротство физического лица может и сам кредитор, и, в таком случае, он сам выберет нужного ему финансового управляющего.

Мы сами являемся финансовыми управляющими и на процедуру закрепляемся за Вами. Таким образом, наша компания берет под контроль всю процедуру и исход дела – списания долга!

Банкротство у многих из нас ассоциируется со сценами из фильмов, в которых у людей выносят из дома последние стулья. Однако это не так. И это не «клеймо» на всю жизнь. У банкротства всего 3 последствия:

5 лет ‑ ограничение на выдачу новых кредитов,

5 лет ‑ заперт на повторное банкротство,

3 года ‑ запрет занимать руководящую должность, в том числе быть ИП и учредителем ООО

Других последствий у банротства нет.

На счету компании «Современная защита» уже более 1 500 завершенных процедур банкротства со списанными долгами и более 2 500 дел в производстве. ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведения о банкротах) – открытый источник, где можно посмотреть практику конкретного финансового управляющего и сделать правильный выбор!».

Справка:

ООО «Современная защита» — юридическая компания, специализирующая на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании работают в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Все специалисты компании «Современная защита» имеют документальные подтверждения своей компетентности. 

"Современная защита"
"Современная защита"

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