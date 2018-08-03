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Туризм
03.08.2018 15:26
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«Уголовное дело возбуждено преждевременно». Как в Петербурге прокуратура продлевает страдания обманутых туристов

Петербуржцы заплатили почти пять миллионов рублей за путевки и остались без отдыха. Полиция предъявила владельцу турфирмы мошенничество и получила по носу от прокуратуры.

«Уголовное дело возбуждено преждевременно». Как в Петербурге прокуратура продлевает страдания обманутых туристов

/pixabay.com/

Уголовное дело о мошенническом хищении денег у 33 человек заглохло в зачатке. Прокуратура отменила расследование, ссылаясь на преждевременность претензий к бенефициару турбизнеса. Это решение рушит четырехлетнюю практику Следственного комитета, который не тиранил менеджеров, принимавших деньги от туристов, а приходил сразу к владельцам.

О нехорошей ситуации в маленьком турофисе на проспекте Луначарского, 11, заговорили еще полгода назад. Петербуржцы приобретали путевки в Европу и Юго-Восточную Азию, но не улетали. Туроператорам деньги из офиса не перечислялись. Индивидуальные попытки разобраться сводились к тому, что менеджеры диктовали телефон собственника фирмы Евгения Великанова, а тот не отвечал. В лучшем случае общался по электронной почте, обещая вернуть деньги. 

Великанова стали упоминать на туристических ресурсах:

«Приобрел на Луначарского тур в Таиланд и полностью его оплатил. За неделю до вылета дозвонился туроператору. Мне сообщили, что заявка отменена турагентом. Деньги в офисе фирмы вернуть мне отказались и переадресовали все вопросы к Великанову Евгению Андреевичу. Его телефон не отвечает».

Эстафету «таиландского» туриста подхватили другие.

«В начале мая мы с девушкой захотели отдохнуть на Кипре, – пишет петербуржец. – Выбрали тур на поисковике, пошли в ближайший офис продаж на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского. Купили и стали ждать даты вылета. Билеты и ваучер нам обещали отдать за 3 – 4 дня до вылета. Позвонил туроператору и выяснил, что деньги и даже заявки на мое имя не существует, т. е. турфирма только взяла себе деньги, и всё, дальше туроператору они отправлены не были. Приехали в офис – пусто. Сотрудников нет, компьютеров нет, офис закрыт. Турфирма была оформлена на ИП «Великанов». Все это время Великанов Евгений переписывается со мной по электронной почте и почти каждый день пишет, что завтра все деньги вернет. Так продолжается уже больше месяца».

К лету критическая масса накопилась. Уголовное дело по статье 159, часть 4, УК «Мошенничество в особо крупном размере» возбудили 12 июля после жалоб 33 жителей Петербурга, оставленных без отпуска. Они заплатили от 60 тысяч рублей до 326 тысяч, а всего почти пять миллионов.

По версии следствия, Евгений Великанов, имея умысел на хищение чужого имущества, под предлогом реализации туристических продуктов получал денежные средства и распоряжался похищенным по своему усмотрению. Подозреваемого отпустили под подписку. Предъявить обвинение ему не успели.

Материалы дела поступили в прокуратуру Выборгского района, и следствие услышало альтернативную точку зрения.

«Уголовное дело возбуждено преждевременно, по результатам неполно проведенной проверки и без достаточных данных на признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК, и на совершение данного преступления Великановым Е. А.», – счел надзор и отменил постановление о возбуждении.

Это решение вынесла зампрокурора Выборгского района Ирина Выменец. Она посчитала, что непреодолимым препятствием для расследования являются два менеджера, работавших на Великанова. А вдруг деньги похищали они, и бизнесмен ни при чем, хотя договор заключался между клиентом и ИП «Великанов Е. А.».

По стечению обстоятельств, той же позиции придерживается и Евгений Великанов. По его словам, менеджерам была выдана доверенность на представление интересов, и денег он не похищал.

Отмена дела озадачила и полицию, и аппарат городской прокуратуры. 

О натянутых отношениях прокуратуры Выборгского района и УМВД известно широко, ситуация доходит даже до судебных тяжб. Но в горпрокуратуре также знают, что Ирина Выменец приходится супругой нынешнему начальнику СУ СК по Ленобласти Павлу Выменцу, в недавнем прошлом – руководителю следственного отдела СК Центрального района Петербурга. В тонкостях туризма разбираются оба, так как вместе путешествуют за границу. Более того, именно отделу Павла Выменца принадлежит основная часть расследований в сфере туристического мошенничества. С 2014 года он наработал богатую практику по этим делам. СК Центрального района привлекал именно бенефициаров бизнеса, хотя они пользовались той же схемой защиты: дескать, менеджеры могли деньги украсть. Следователи Выменца в 2014 году задерживали директора туроператора «Экспо-тур» Игоря Рюрикова, которому вынесен обвинительный приговор. От наказания его спасла амнистия. Они же расследовали дело турфирмы «Ветер странствий», директор которой Любовь Агафонова скрылась за границей. Следователи не стали привлекать менеджеров, а погнались за Агафоновой, объявив ее в розыск по линии Интерпола. От настойчивости СК Любовь Сергеевна скрылась в США.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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