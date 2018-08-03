Украина хочет поменять российского военного на Сенцова или другого украинца

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе СПЧ Михаилу Федотову с просьбой обменять осужденного на 11 лет Алексея Седикова на украинца, например Олега Сенцова.

«Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», – написала на своей странице в «Фейсбуке» Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила, что среди вариантов обмена – обвинённый РФ в терроризме украинский кинорежиссер Олег Сенцов, а также Владимир Балух, Станислав Клих или Александр Кольченко. Им «как и Седикову, нужна медицинская помощь», – напоминает Денисова.

Напомним, что Алексея Седикова задержали 11 июля 2016 года в бою рядом с селом Троицкое Донецкой области. Служба безопасности Украины утверждает, что мужчина якобы являлся командиром взвода и приехал в Донбасс вместе со своим знакомым из России.