МЧС предупреждает Петербург о ливне и граде к концу дня

Изнуряющую петербуржцев жару сменит другое экстремальное погодное явление: в Северную столицу придут ливни и град. Об этом 3 августа предупреждает городское МЧС.

По информации ведомства, непогоду следует ждать в течение ближайших часов. На Петербург обрушатся ливни, грозы и град, дискомфорта добавят порывы ветра до 12-15 м/с.

Как сообщается на сайте Северо-Западного гидрометеоцентра, гроза ожидается в начале ночи, а предшествовать ей будут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +18...+20 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что первый августовский уик-энд в Петербурге станет мокрым.