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Авто
03.08.2018 14:45
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Россиянам обещают «самый дешевый» Lexus

Хотя цена на новинку еще не объявлена, российская пресса поспешила назвать субкомпактный кроссовер Lexus UX «самым дешевым «Лексусом». В продажу в Европе он поступит осенью, а в России появится, по словам главного инженера проекта Чики Како, «в конце 2018, начале 2019» (цитата по Autonews).

Lexus UX дебютировал на автосалоне в Женеве в марте этого года и был представлен там как «самый маленький кроссовер» в модельной линейке бренда. Как большинство моделей Lexus (большинство, но не все), новинка имеет «родственника» среди модельного ряда Toyota. На этот раз – такой же субкомпакт-кроссовер Toyota C-HR, успешно продающаяся на рынке вот уже больше двух лет.

Однако несмотря на явное родство, общую платформу и даже некоторые общие детали, все-таки новый Lexus это не «дорогой» вариант «бедного» родственника. У машины совершенно другой кузов: «Лексус» длиннее, шире и ниже «Тойоты», убогие (по мнению многих автомобилистов) задние двери «родственника» в новинке превратились в нечто более адекватное для проникновения на задние сиденья.

Не обошлось и без дизайнерских «изысков», призванных отличать «люксовый» бренд от простецкого масс-продакшена. В первую очередь это, конечно, уже неоднократно подвергавшийся насмешкам автомобильных журналистов огромный, просто непомерный «гриль», основная функция которого строго декоративная, поскольку современным двигателям такой поток воздуха для охлаждения просто не нужен. С «грилем» конкурируют и задние фонари — мало того, что необычной формы, с загнутыми вверх «крылышками», они еще соединены между собор поперек всей задней двери линией из примерно 120 светодиодных элементов.

О салоне нового Lexus UX мы пока что можем судить только по фотографиям. Внутри «родственных черт» больше, чем снаружи. Панель приборов и торпедо стилистически переделаны, но видно, что в их основе один и тот же каркас. Видно хотя бы потому, как и под каким углом развернут на водителя центральный дисплей, который на Lexus, конечно, больше, чем на Toyota.

Россиянам обещают «самый дешевый» Lexus

«Под капотом» Lexus UX будет иметь, как обещают, новый двигатель в 168 лошадиных сил и новую собственной конструкции бесступенчатую коробку-вариатор Direct Shift SVT. Кроме этого предусмотрена гибридная модель, где тот же самый двухлитровый двигатель, но перестроенный на работу по так называемому «циклу Аткинсона», совместно с электромотором на задней оси делает машину полноприводной. При этом общая мощность силовой установки увеличивается до 176 лошадиных сил, а потребление горючего падает до 6 литров на 10 км по смешанному циклу, что, согласитесь, для полноприводного кроссовера очень и очень неплохо.

И наконец о главном — о цене. Надо понимать, что речь идет о люксовом бренде, поэтому цена «дешевого» Lexus все равно будет в разы больше аналогичного «бедного родственника». Базовая цена на чуть больший по размерам кроссовер Lexus NX в России  составляет 2 308 000, так что вряд ли можно предполагать, что новинка будет дешевле двух миллионов.

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