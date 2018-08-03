Россиянам обещают «самый дешевый» Lexus

Хотя цена на новинку еще не объявлена, российская пресса поспешила назвать субкомпактный кроссовер Lexus UX «самым дешевым «Лексусом». В продажу в Европе он поступит осенью, а в России появится, по словам главного инженера проекта Чики Како, «в конце 2018, начале 2019» (цитата по Autonews).

Lexus UX дебютировал на автосалоне в Женеве в марте этого года и был представлен там как «самый маленький кроссовер» в модельной линейке бренда. Как большинство моделей Lexus (большинство, но не все), новинка имеет «родственника» среди модельного ряда Toyota. На этот раз – такой же субкомпакт-кроссовер Toyota C-HR, успешно продающаяся на рынке вот уже больше двух лет.

Однако несмотря на явное родство, общую платформу и даже некоторые общие детали, все-таки новый Lexus это не «дорогой» вариант «бедного» родственника. У машины совершенно другой кузов: «Лексус» длиннее, шире и ниже «Тойоты», убогие (по мнению многих автомобилистов) задние двери «родственника» в новинке превратились в нечто более адекватное для проникновения на задние сиденья.

Не обошлось и без дизайнерских «изысков», призванных отличать «люксовый» бренд от простецкого масс-продакшена. В первую очередь это, конечно, уже неоднократно подвергавшийся насмешкам автомобильных журналистов огромный, просто непомерный «гриль», основная функция которого строго декоративная, поскольку современным двигателям такой поток воздуха для охлаждения просто не нужен. С «грилем» конкурируют и задние фонари — мало того, что необычной формы, с загнутыми вверх «крылышками», они еще соединены между собор поперек всей задней двери линией из примерно 120 светодиодных элементов.

О салоне нового Lexus UX мы пока что можем судить только по фотографиям. Внутри «родственных черт» больше, чем снаружи. Панель приборов и торпедо стилистически переделаны, но видно, что в их основе один и тот же каркас. Видно хотя бы потому, как и под каким углом развернут на водителя центральный дисплей, который на Lexus, конечно, больше, чем на Toyota.

«Под капотом» Lexus UX будет иметь, как обещают, новый двигатель в 168 лошадиных сил и новую собственной конструкции бесступенчатую коробку-вариатор Direct Shift SVT. Кроме этого предусмотрена гибридная модель, где тот же самый двухлитровый двигатель, но перестроенный на работу по так называемому «циклу Аткинсона», совместно с электромотором на задней оси делает машину полноприводной. При этом общая мощность силовой установки увеличивается до 176 лошадиных сил, а потребление горючего падает до 6 литров на 10 км по смешанному циклу, что, согласитесь, для полноприводного кроссовера очень и очень неплохо.

И наконец о главном — о цене. Надо понимать, что речь идет о люксовом бренде, поэтому цена «дешевого» Lexus все равно будет в разы больше аналогичного «бедного родственника». Базовая цена на чуть больший по размерам кроссовер Lexus NX в России составляет 2 308 000, так что вряд ли можно предполагать, что новинка будет дешевле двух миллионов.