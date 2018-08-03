На Финляндию обрушились грозы: 27 тысяч молний и град

В Финляндии минувшим вечером стихия бушевала не на шутку: метеорологи зафиксировали 27 тысяч молний, местами выпал град. Но сегодня, 3 августа, этот летний рекорд, вероятно, будет побит, сообщает Метеорологический институт Финляндии в «Твиттере».

Сегодня грозы продолжаются, но уже на западе страны. На данный момент насчитали более 5000 молний. По всей Суоми сегодня действует предупреждение о грозовых порывах ветра. Местами выпадет до 20 мм осадков. Не исключено, что вновь будет град. Грозы продолжатся в выходные.

В понедельник, 6 августа, столбик термометра опустится ниже +25 градусов.

Публикация от Pohjanmaan Grilli (@pohjanmaangrilli) 3 Авг 2018 в 1:37 PDT