На Финляндию обрушились грозы: 27 тысяч молний и град
В Финляндии минувшим вечером стихия бушевала не на шутку: метеорологи зафиксировали 27 тысяч молний, местами выпал град. Но сегодня, 3 августа, этот летний рекорд, вероятно, будет побит, сообщает Метеорологический институт Финляндии в «Твиттере».
Сегодня грозы продолжаются, но уже на западе страны. На данный момент насчитали более 5000 молний. По всей Суоми сегодня действует предупреждение о грозовых порывах ветра. Местами выпадет до 20 мм осадков. Не исключено, что вновь будет град. Грозы продолжатся в выходные.
В понедельник, 6 августа, столбик термометра опустится ниже +25 градусов.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.