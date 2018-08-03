Сирийские военные нашли схроны боевиков с американским оружием и белыми касками

Сирийские военнослужащие показали, что им удалось обнаружить в схронах боевиков в провинции Эль-Кунейтра. На снимках, опубликованных 3 августа федеральным агентством SANA, изображено большое количество оружия, боеприпасов и запасов еды.

Зачистка проводилась в деревнях, освобожденных от террористов. Среди найденного оружия были американские винтовки и ракеты, боеприпасы, мины, пулеметы и израильские продукты. Кроме того, на складе обнаружилась экипировка «Белых касок», базирующегося в Великобритании спасательного отряда, состоящего из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом, и существующего за счет дотаций со стороны западных стран.

«Белые каски» якобы спасают мирное население в горячих точках, но сирийские власти обвиняют их в пособничестве террористам и пропаганде.

Данные о схронах военным передали местные жители, сообщает агентство. Они рассказали, что головорезы из «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России организация) закопали большое количество оружия перед отступлением.

В Сирии и раньше находили оружие американского происхождения, брошенное боевиками. В июле в южной провинции Дераа террористы, отступая, бросили противотанковые установки TOW из США.

Справка: Война в Сирии продолжается уже 7 лет. В ней участвуют силы президента Башара Асада, умеренная оппозиция и исламские группировки. На данный момент в Сирии наблюдается затишье, отдельные группировки соглашаются на перемирие и сдают оружие.