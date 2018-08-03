«Зенит» назвал игроков, которые будут биться с минским «Динамо» за выход в групповой этап Лиги Европы
Футбольный клуб «Зенит» сформировал заявку для участия в матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо». В список «А» вошли 23 игрока:
вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
защитники – Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников; полузащитники – Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;
нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
Напомним, матчи «Зенита» и минского «Динамо» состоятся 9 и 16 августа. Первая встреча пройдет в Минске. Ответная, с высокой долей вероятности, из-за дисквалификации домашнего стадиона «Зенита» – на «Петровском». По итогам этого противостояния определится участник группового этапа Лиги Европы.