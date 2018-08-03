Россияне стали меньше тратить на одежду

Несмотря на сезонные распродажи и акции, граждане России сокращают свои траты на покупку обуви и одежды.

Средний чек россиян на одежду упал в июле на 8%, а траты на обувь опустились на 3%. Даже распродажи, которые традиционно проводятся в середине лета, не смогли изменить эту тенденцию, хотя число покупок все-таки выросло. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Сбербанка.

В среднем на одежду россияне тратят 2-2,1 тысячи рублей, тогда как в некоторых регионах, таких как Москва, Петербург и Магадан, средний чек был несколько выше – 3,6 тысячи рублей.

Обувь летом обошлась среднему россиянину в 1,6-1,7 тысячи рублей, и чуть больше потратили в Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях – более 2,6 тысячи.

При этом продавцы одежды рапортуют об увеличившейся выручке на 3% по итогам июля.