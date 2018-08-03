В День ВДВ с Яхтенного моста спрыгнул мужчина. Это второй случай за неделю

Второй за неделю прыжок с Яхтенного моста зафиксирован в Петербурге. Аномально жаркое лето заставляет горожан охлаждаться всеми доступными для этого способами. Правда, некоторые, отдавшись солнцу и воде без остатка, напрочь забывают о том, что не бессмертные.

Как сообщает ГУ МЧС Северной столицы, 2 августа мужчина 33-х лет решил испытать судьбу и прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста. В итоге он упал на воду плашмя и отбил себе внутренние органы. Спасатели вытащили пострадавшего на берег, откуда он по скорой был доставлен в больницу. Не исключено, что рисковый мужчина был десантником, так как в четверг находящийся неподалеку парк 300-летия оказался в полном распоряжении «голубых беретов». (К слову, 29 июля с Яхтенного моста уже прыгала девушка. Она, к счастью, не пострадала. )

Днем ранее на Безымянном озере в Красносельском районе две 22-летних подружки устроили заплыв на хлипком китайском надувном матрасе. Посреди водоема плавсредство начало сдуваться, в итоге юные купальщицы оказались в воде. При этом одна из них, как выяснилось, без матрасов никогда не плавала, поэтому начала тонуть. Подруга ее не бросила и пыталась удержать на воде. К счастью девушек, их заметили спасатели. Все закончилось хорошо.

С начала купального сезона в Петербурге уже утонули свыше 30 человек. Так, вчера вечером 47-летний местный житель решил проплыть от Канонерского острова до Васильевского. На берег он больше не вернулся.