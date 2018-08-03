Самосвал расплющило о подмосковный «мост глупости»

Серьёзное ДТП произошло у «конкурента» «моста глупости» из Подмосковья. В городе Видное (Ленинской район Московской области) 3 августа грузовик не прошёл под железнодорожным мостом, сообщают очевидцы в группе «Подслушано | Видное (18+)» «ВКонтакте».

Кабина самосвала смялась об арку. Информации о состоянии водителя пока нет ни в комментариях, ни в СМИ.

Под этим мостом транспорт застревал и раньше, например соцсети и СМИ писали о таком случае в январе. Грузовик Hyundai не смог самостоятельно выехать из ловушки, и его вытягивала спецмашина.

Фото: Telegram пресс-службы ГУ МЧС по Московской области

Напомним, в Петербурге много подобных узких и низких мест. Самое известное – «мост глупости» на Софийской улице, где регулярно застревают «Газели» и не только они. 21 мая 2016 года там, в частности, в ДТП попал автобус, пострадал как минимум один человек.