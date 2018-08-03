В РФ могут отменить штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что было предложено отменить штрафы за непредоставление компаниями уточненной налоговой декларации.

«Есть предложение освободить от ответственности всех налоговых агентов, то есть тех, кто занимается взиманием налогов, их расчетом, которые самостоятельно, до обнаружения налоговой инспекцией факта неперечисления или неполного перечисления платежей уплатили налоги и соответствующие пени», — сказал Медведев на совещании кабинета министров.

Он напомнил, что на данный момент, если компания погасила всю задолженность, но не представила уточненную декларацию, «ее штрафуют задним числом».