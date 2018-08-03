Школу имени тренера Путина не хотят в парке имени Сахарова

В Калининском районе ради цельности парка покусились на имя наставника президента Владимира Путина. Спортшколе Анатолия Рахлина нашли место на пустыре.

проект//официальный сайт "Студии 44"

Спортивная школа дзюдо имени Анатолия Рахлина должна украсить собой пустырь у перекрестка Лабораторной улицы и проспекта маршала Блюхера. А кусок парка имени Сахарова пусть обойдется без нее, заявили местные жители на публичных слушаниях. Сам проект возражений не вызвал, только жертвовать для него куском парка горожане не хотят. Причем настолько, что на слушания пришлось вызывать полицейских.

О том, что в спальных кварталах на Замшиной улице из-за новой спортшколы тлеет конфликт, было известно давно. Сам проект, выполненный «Студией 44» Никиты Явейна, показали еще в 2016 году. А в конце 2017-го ЗакС внес в закон о зеленых насаждениях (ЗНОП) поправку, которая вырезала из территории парка имени Сахарова 0,14 гектара — для того, чтобы сделать двухполосную дорогу, удобный подъезд к будущему спортивному центру. Уже тогда местные активисты грозили обратиться в прокуратуру с требованием отменить строительство проезда.

Полюстровская «Япония»

Сам проект особых споров не вызывал — тем более на фоне унылой советской спальной застройки. Здание школы высотой в 29 метров, согласно замыслу архитектора, будет иметь «фахверковую структуру с регулярным рисунком «деревянного» каркаса и визуально невесомыми стеновыми ограждениями». Это должно создать архитектурный образ, ассоциирующийся с традиционной архитектурой Японии – родины дзюдо. Как предполагается, заниматься здесь будут не только дзюдо, но и фехтованием, художественной гимнастикой. Площадь здания – 18 тысяч кв. метров, а зрительские трибуны вмещают 800 человек. Но сколько здесь будет юных спортсменов, неясно: Андрей Маревский, гендиректор ООО «МПИ» (разработчика документации по изменению проекта планировки квартала), заявил на слушаниях 31 июля, что в случае работы в несколько смен школа может вместить до 2,5 тысячи посетителей. Однако прибавил, что не знает, «сколько удастся собрать». После чего неожиданно заявил, что детей, может быть, будет несколько сотен.

Проект заказывала, если верить архитекторам, ГБОУ дополнительного образования «СДЮСШ олимпийского резерва по дзюдо имени А. С. Рахлина». Это бюджетная структура. Однако кому будет принадлежать будущая спортшкола, жителям понять так и не удалось: изменения в проект планировки квартала на Замшиной заказывала не школа, а частный Фонд поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина, известного более всего тем, что когда-то он был тренером президента Путина. Андрей Маревский, путаясь в показаниях, это все-таки признал. А Елена Рахова, депутат ЗакСа, агитируя за проект, заявила, что половина вложенных средств будут государственными.

Некоторую ясность внес основатель Фонда Михаил Рахлин: в разговоре с «Фонтанкой» он сообщил, что спортшколу построят за бюджетные средства, а вот наполнять, оснащать и оборудовать будут уже за частные. Сумму инвестиций он не назвал, заявив, что сейчас проект проходит окончательную экспертизу. Но подтвердил, что школа будет государственной и бесплатной.

«Любимый Борис Лазаревич»

На сайте Калининской администрации 1 августа появился отчет о прошедших слушаниях. Вся грозовая атмосфера уместилась в двух фразах: «В начале мероприятия, градус напряжения был сильно повышен представителями городских градозащитных организаций. После появления сотрудников полиции, обсуждение проекта вошло в конструктивное русло» (пунктуация сохранена — прим. ред.). Трое полицейских появились в зале где-то на 40-й минуте действия. Хотя уже на 20-й что-то разобрать в шуме и гаме было довольно сложно: одна компактно сидевшая группа товарищей дружно аплодировала всем ораторам в поддержку проекта и «закрикивала» протестовавших, другая – возмущалась «подсадными утками» и подозревала их в сотрудничестве с администрацией.

Кульминацией стала сцена борьбы за микрофон между двумя депутатами — Борисом Вишневским и Еленой Раховой. «Вы рассматривали иные места размещения ваших объектов?» – задал Маревскому вопрос депутат-«яблочник». Но, не дождавшись ответа, столкнулся с налетевшей на него Раховой, в потоке речи которой прозвучало трогательное «любимый Борис Лазаревич!» Любовь, однако, не помешала даме отнять микрофон, после чего Вишневский, возвысив голос, прогремел: «Пусть мне ответит тот, кого я спрашиваю!»

«Спорт это всегда хорошо. Спорт это лучше, чем что-то другое», – только и нашелся ответить господин Маревский.

«У нас все по закону»

И все-таки, если бы не дорога к спортшколе, шириной в 23 метра, то градус напряжения явно был бы на порядок меньше. «Ширина Невского проспекта у Главного штаба — 20 метров», – прибавил к своей реплике Вишневский. Эта все из-за тротуаров и парковочных мест, пробовал объяснять глава ООО «МПИ». Но безуспешно. А вышедшая на трибуну жительница района Ирина Старовойтенко привела расчеты: по ее словам, 0,14 га, которые вырезали для дороги – это в полтора раза меньше той территории, которую она в действительности будет занимать.

В результате уже 1 августа, на следующий день после слушаний, в группе «ВКонтакте» стартовал сбор однотипных обращений к главе администрации Калининского района. «Может укажем инвестору и администрации на один огромный пустырь в нашем районе? – спросили горожан. – Заодно ускорим развитие своего квартала: деньги и поддержка на всех уровнях власти у школы имени учителя президента есть».

«В Калининском районе присутствует участок, который способен разместить спорткомплекс, и строительство на котором не имеет никаких негативных последствий для окружения, – говорится в тексте обращения. – Это участок по адресу г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, участок 1, (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей), кадастровый номер 78:10:0005123:36. Участок имеет несколько преимуществ: площадь 40 792 кв. м, вместо 12 295 кв. м нынешнего, непосредственная близость к трём проспектам (Маршала Блюхера, Полюстровскому и Лабораторному), а также к перспективному продолжению Лабораторного проспекта. В пределах 800 метров планируется станция метро «Арсенальная». Вокруг располагаются кварталы новостроек, большое количество жителей которых испытывают недостаток в объектах спорта».

«Фонтанка» спросила у Михаила Рахлина, готов ли он пойти навстречу жителям квартала. «Я первый раз про это слышу, – ответил он. – Мы стали претендовать на этот участок тогда, когда он уже был переведен из ЗНОП. Был участок, сформированный под спорт. Удобный, хороший. Я сам 23 года жил на Блюхера, и до сих пор там прописан. Я не представляю, где это… там, где гаражи? Ну… вы представьте только, что мы проделали огромную работу, потратили деньги, в том числе мои личные, работаем уже несколько лет. И теперь мы должны еще тратить, чтобы проработать этот участок, чтобы расчистить его — там мусор, свалки и черт знает что. И все за свои деньги. А самое главное — это значит задержать проект на 2-3 года. А у нас уже не хватает помещений, детей столько, что некуда девать. Мы все сделали по закону, все по правилам. Все согласования получили. И теперь мы должны тратить деньги и время только потому, что людям так захотелось».

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»