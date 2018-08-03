МЧС со второй попытки отправило борт в Пакистан за петербургским альпинистом
Спецборт Sukhoi Superjet вылетел в Пакистан для транспортировки спасённого из снежной ловушки петербургского альпиниста днём 3 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС России.
По предварительной информации, Александра Гукова доставят в клинику в Москве завтра. Во время перелёта его будут сопровождать врачи спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.
Борт за россиянином отправили только со второй попытки. По информации ведомства, первый вылет оказался неудачным из-за «техничкой неполадки». Ранее стало известно, что самолёт Ан-148 совершил экстренную посадку в Жуковском, в двигатель машины попала птица.
В конце июля Александр Гуков оказался в снежном плену гор Пакистана. Спасательная операция усложнялась плохой погодой. Спустя неделю, 31 июля, альпиниста удалось вернуть на землю.
Справка:
Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. В спасательной операции были задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане был извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны.