МЧС со второй попытки отправило борт в Пакистан за петербургским альпинистом

Спецборт Sukhoi Superjet вылетел в Пакистан для транспортировки спасённого из снежной ловушки петербургского альпиниста днём 3 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, Александра Гукова доставят в клинику в Москве завтра. Во время перелёта его будут сопровождать врачи спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.

Борт за россиянином отправили только со второй попытки. По информации ведомства, первый вылет оказался неудачным из-за «техничкой неполадки». Ранее стало известно, что самолёт Ан-148 совершил экстренную посадку в Жуковском, в двигатель машины попала птица.

В конце июля Александр Гуков оказался в снежном плену гор Пакистана. Спасательная операция усложнялась плохой погодой. Спустя неделю, 31 июля, альпиниста удалось вернуть на землю.