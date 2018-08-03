Медведев распорядился перечислить 5 млрд рублей на топливо аграриям

Из резервного фонда правительства РФ на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на горючее необходимо в кратчайшие сроки перечислить 5 млрд рублей, заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания 3 августа.

«Необходимо перечислить деньги, естественно, как можно скорее, поскольку уборочная компания уже идет, аграрии этих денег ждут, обращаю на это отдельное внимание Минсельхоза и, конечно, Минфина. Это нужно сделать моментально, только решение примем, несите мне его на подпись, и эти деньги должны быть перечислены в регионы», — сказал он.

Медведев напомнил, что ранее давал поручение компенсировать часть затрат сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, сообщает сайт российского кабинета министров.

«Сегодня обсудим выделение 5 млрд рублей из резервного фонда правительства, деньги поступят в бюджеты регионов. Это позволит закупить не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива в этом году», — добавил глава правительства.

Вопрос о субсидиях аграриям был рассмотрен на селекторном совещании в правительстве 22 июня.

В ходе совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в результате повышения цен на топливо затраты сельхозпроизводителей выросли на 11,9 млрд рублей.

29 июня правительство предложило Минсельхозу 5 млрд рублей на субсидии для аграриев.