До конца октября дорожники отремонтируют на КАД 121 км трассы, который «продержится» 2 года

Ремонтные работы на «кольцевой» продолжатся до конца октября – начала ноября 2018 года. К этому времени будет отремонтировано несколько участков КАД общей протяженностью 121 км и площадью более 500 тыс. квадратных метров. Об этом 3 августа «Фонтанке» сообщил Евгений Наумов, замначальника отдела по ремонту и развитию автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Контракт заключен до 30 ноября, но это не значит, что мы будем укладывать асфальт до этого времени. Если погода позволит, то мы закончим в октябре. Все остальное будет исключительно бумажная работа. После завершения всех ремонтов будет запущена диагностическая машина, которая определит участки на следующий год. Диагностика начнется уже этой осенью, а весной начнем работать», – рассказал Наумов.

Он также отметил, что в течение двух лет после ремонта с дорогой все точно будет в порядке, а дальше потребуется диагностика, которая определит необходимо ли обновить трассу или нет. Все дело в том, что на отдельных участках КАД нагрузка на магистраль существенно превышает предусмотренную проектом мощность дороги – вместо положенных 100 тыс. автомобилей в сутки к 2020 году уже сейчас автомобилепоток доходит до 200 тыс.

В ФКУ «Упрдор» также сообщают, что в текущем году на 15 участках «кольцевой» запланировано устройство слоев износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона, на четырех участках – устройство слоев износа литым асфальтобетоном, на трех путепроводах – ремонт гидроизоляции.

Выполнение данных видов работ позволит ликвидировать колейность, трещины и другие дефекты, повысить износостойкость и сцепные качества дорожного покрытия, в целом продлить срок службы магистрали. Подрядчиком выступает компания «ВАД», с которой был заключен госконтракт стоимостью 965 млн рублей. Соглашение также предполагает замену опорных частей и деформационных швов на мостах и путепроводах.

«В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» с наступлением лета регулярно поступают обращения от автомобилистов, считающих, что ежегодно дорожники выполняют ремонт на одних и тех же участках дорожного покрытия (конструктивных элементах). Такое мнение ошибочно. Неверное впечатление повторности работ обусловлено тем, что они проводятся на смежных полосах в пределах одного участка или на близко расположенных элементах. Программа дорожных работ на КАД формируется на основании диагностики состояния автодороги, анализа аварийности, с учетом установленных приказом Минтранса РФ периодичности и межремонтных сроков выполнения работ», – рассказывают в управлении.

Ремонт на КАД стал причиной серьезных пробок на отдельных её отрезках. Пока сильнее всех страдает Большой Обуховский мост, известный также как Вантовый мост. Сейчас на нем заканчивается ремонт третьей и четвертой полосы внешнего кольца КАД. С 5 по 12 августа ремонтники устранят колейность на третьей и четвертой полосе внутреннего кольца. На первой и второй будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Единственный полностью закрывшийся участок – отрезок внешнего кольца КАД от Выборгского шоссе до ЗСД. Его объезжают по внутреннему кольцу, где скорость движения также ограничивается 50 км/ч. Магистраль от станции Горская до Приозерского шоссе расширят до шести полос. Это позволит увеличить пропускную способность участка КАД в полтора раза. Работы на объекте продлятся до ноября 2020 года.