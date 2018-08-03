В Швеции полицейские по ошибке убили молодого человека с синдромом Дауна

Шведская полиция застрелила 20-летнего Эрика Торелла с одной из форм геномной патологии, потому что тот якобы создал "угрожающую ситуацию", решив прогуляться с игрушечным оружием.

Рано утром 2 августа Торелл самостоятельно вышел из дома, прихватит в собой игрушку. Родители не сразу заметили пропажу сына. В это время в полицию поступил сигнал о подозрительном человеке с оружием. К молодому человеку подъехали несколько полицейских машин и приказали опустить оружие. После этого три стража правопорядка открыли огонь. Торелл скончался через два часа. Об этом сообщает издание Expressen.

Полицейские настаивают, что молодой человек вел себя угрожающе и представлял опасность для окружающих. Родители Торелла считают, что их сын никогда не проявлял агрессивного поведения.

Шведская прокуратура начала проверку произошедшего.

Министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон извинился за действия полиции. "Это трагическое событие. Сейчас идет расследование произошедшего, поэтому необходимо дождаться его результатов", – отметил политик.