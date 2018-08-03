Минтранс придумал велодорожки. И ради них хочет снизить скорость машин до 40 км/ч

Велодорожкам как способу борьбы с пробками уделил внимание Минтранс, подготовив методические рекомендации по их развитию. Сети велодорожек должны появиться во всех городах России, считают чиновники. По их мнению, данные меры позволят сократить количество коротких автомобильных поездок (длиной до 15 км), что поможет в решении транспортных и экологических проблем и даже снизит затраты на здравоохранение. Об этом 3 августа пишет Autonews со ссылкой на «Известия».

Самое значительное предполагаемое изменение ПДД, указанное изданиями, это снижение разрешённой скорости движения по улицам с велодорожками до 40 км/ч.

Веломаршруты, по задумке разработчиков, будут разных типов. Во-первых, дорожки городского значения для деловых поездок на 5–15 км и рекреационных поездок на 10–50 км. Во-вторых, велодорожки районного значения длиной 2–10 км, которые пройдут вдоль основных улиц районов мимо дворов. И третье – небольшие велодорожки местного значения.

При проектировании велодорожек необходимо учитывать интенсивность движения, отмечают разработчики. При низкой загруженности автомобильной трассы велополосу можно делать на проезжей части, а при большой – на тротуаре.

Кроме того, местным властям рекомендовали подумать не только над устройством велопарковок, но и над возможностью перевозки велосипедов на общественном транспорте.

Напомним, в Петербурге развитием велодорожек занимается Смольный. В 2017 году было проложено 40 километров за 110 миллионов рублей: маршруты от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки, по набережным Петроградской стороны и реки Фонтанки, «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». На днях велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта. Незадолго до этого в городе заработал первый велосветофор. Крытые перехватывающие велосипедные парковки должны вскоре появиться у пяти станций метро в Приморском районе, правда, без охраны, но с камерами видеонаблюдения.

Между тем к маршрутизации и использованию инфраструктуры у горожан возникают претензии. Например, велодорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. И конечно, на велодорожках регулярно паркуют машины автомобилисты, даже непростые.