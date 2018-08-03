Министр обороны Швеции: Страна свободна от военных альянсов

Министр обороны Швеции Петер Хультквист прокомментировал слова Сергея Шойгу о том, что НАТО получил доступ к территориальным водам и воздушному пространству Швеции и Финляндии. Он заявил, что у альянса нет «неограниченного доступа» к территориям их страны, сообщает Радио Швеция SR 3 августа.

"То, что описывается со стороны российского министра обороны, неверно. У НАТО нет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству. Требуется специальное разрешение для каждого государственного судна или государственных самолетов для вхождения на нашу территорию", — сказал Хультквист.

Министр обороны Швеции также уточнил, что даже для учений необходимо специальное разрешение, и дискуссии между странами регулируются согласно нормативной базе. «Швеция свободна от военных альянсов, и мы принимаем собственные решения", — добавил Хультквист.

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ заявил, что "вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции".

«В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и террито­риальные воды этих стран, – цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны. – Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают ещё большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры».

На угрозы Шойгу уже ответили власти Финляндии. Они заявили, что продолжат сближение с НАТО, несмотря на то, что это очень не нравится российской стороне. https://www.fontanka.ru/2018/07/25/034/