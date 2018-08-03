Уставших от жары жителей Хельсинки пригласили переночевать в прохладном супермаркете

Супермаркет одной из крупных торговых сетей Финляндии пригласил желающих на ночёвку. Необычное объявление торговая точка в столичном районе Северная Хаага разместила на своей странице в «Фейсбуке».

«Уф, жара!… В следующую субботу [4 августа] приглашаем вас переночевать с нами в нашем магазине. Возьмите с собой спальные принадлежности», – говорится в объявлении. Гостям нужно записаться под постом и прийти до закрытия, то есть до 22 часов в субботу. Свет погасят в полночь, предупреждает персонал.

Супермаркет обещает, что клиенты не останутся голодными и смогут перекусить вечером и позавтракать утром.

Однако пост, опубликованный 1 августа, собрал 1,7 тыс. репостов и стал настолько популярным, что уже вечером следующего дня магазин вынужден был признать: «К сожалению, все желающие не влезут (в этот раз)». В супермаркете заявили, что по соображениям противопожарной безопасности могут принять только 100 человек. Счастливчики получат подтверждение в «Фейсбуке».

Напомним, что июль в этом году стал самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений. Даже олени искали убежища от жары в супермаркете.