Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

ГК «Эталон»

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор».

АО «УСР Нулевик» примет активное участие в строительстве двух блоков коксовых батарей с трамбованием угольной шихты.

В рамках контракта АО «УСР Нулевик» выполнит комплекс работ по устройству свайного основания и погрузит более 9000 свай. Сваебойные установки Компании будут работать на территории Череповецкого металлургического комбината до февраля 2019 года. Конечным заказчиком модернизации предприятия выступает ПАО «Северсталь».

Проект представляет большой интерес с точки зрения технических особенностей. Специалистам предстоит использовать нестандартные решения при изготовлении усиленных свай. Работы будут проходить под эстакадами, действующими трубопроводами и вблизи железнодорожных переездов, что требует высокой точности и слаженной работы команды специалистов, работающих в Группе «Эталон».

«Данный контракт является очередным подтверждением того, что Группа «Эталон» готова выполнять самые разные проекты, в том числе и на рынке внешнего заказа, – отметил генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский. – Помимо строительства жилых зданий, Компания успешно реализует крупные промышленные и инфраструктурные объекты. К их числу относятся КВЦ «Экспофорум», Музей железных дорог России, а также электродепо «Южное».

АО УСР «Нулевик» с 1996 года выполняет работы по устройству свайного основания и нулевому циклу в различных регионах России.

ООО «ЭталонСтрой» – головная компания Производственного блока Группы «Эталон». С 2017 года консолидирует активы и развивает производственные и сервисные бизнесы Группы.

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