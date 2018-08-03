Осужденный за убийство полковника Буданова умер в колонии

Юсуп Темирханов, которого в 2013 году осудили за убийство Юрия Буданова, скончался в колонии.

«Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца», – цитирует 3 августа адвоката Темирханова Розу Магомедову «Газета.ру».

Магомедова отметила, что у ее подзащитного долгое время наблюдались проблемы со здоровьем, поэтому она добивалась его досрочного освобождения.

Напомним, что экс-полковника Буданова обвиняли в том, что он похитил, изнасиловал и убил 18-летнюю Эльзу Кунгаеву в 2000 году. Обвинения в изнасиловании были сняты, однако военный получил 10 лет тюрьмы за убийство и превышение должностных полномочий. На свободу он вышел в 2009 году. Через два года на Комсомольском проспекте в Москве экс-полковник был убит. Убийцей был признан Юсуп Темирханов, который получил 15 лет тюрьмы. На месте смерти Буданова была установлена мемориальная плита, которая позже подверглась осквернению.