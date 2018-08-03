Мутко теперь — главный по казачеству

Бывший министр спорта Виталий Мутко стал председателем комиссии по казачеству. Приказ главы кабмина Дмитрия Медведева 3 августа публикует официальный портал правовой информации.

«Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в документе.

Бывший глава комиссии Игорь Баринов останется в ней — в статусе заместителя Мутко. А вот заместителей министра культуры Александра Журавского и Татьяну Синюгину и заместителя главы Минюста Максима Травникова исключили. Вместо них в структуру вошли первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Виталий Мутко занимал должность министра спорта с 2008-го по 2016 год, а затем перешел в статус вице-премьера. В 2010-м, когда Россию выбрали хозяйкой мундиаля, ответственный за его проведение министр запомнился всем по фразе: «Лет ми спик фром май харт». После окончания ЧМ-2018 президент Владимир Путин персонально поблагодарил Мутко за организацию спортивного фестиваля.

При этом в конце 2017-го Мутко отошел от подготовки чемпионата мира из-за требований FIFA – организации не нравилось, что чиновник ассоциируется с допинговым скандалом на Олимпиаде. В 2018 году Мутко вновь стал вице-премьером в новом кабмине, но теперь он отвечает не за спорт, а за строительство.