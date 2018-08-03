ФСБ подозревает сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева в передаче секретных сведений Бельгии

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения, оказавшийся в «Лефортово», имел возможность передать бельгийскому институту данные о российских ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». ФСБ подозревает 74-летнего работника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева в сборе информации об отечественных разработках и передачи их Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым он сотрудничал.

Таким образом сведения о ракетных комплексах могли оказаться в руках НАТО, одним из основателей которого является именно Бельгия, пишет 3 августа «Коммерсант».

По данным газеты, следствие заинтересовала переписка ученого с бельгийским институтом, однако ее содержание не разглашается. Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян высказал мнение, что речь идет о проекте FP7 Space, в котором были задействованы пять европейских институтов, но эта программа была согласована на всех уровнях. Следствие, в свою очередь, полагает, что программа могла служить лишь прикрытием для Кудрявцева.

При этом защита настаивает на том, что у Кудрявцева 20 лет не было доступа к секретной информации. Ранее сын обвиняемого в госизмене ученого рассказал, что его сестра живет в США, поэтому у отца была низшая форма допуска к секретным сведениям.

ФСБ задержала Виктора Кудрявцева в собственной квартире в Королеве 20 июля. Затем следователи обыскали недвижимость ученого, а также гараж и квартиру его сына. В тот же день силовики пришли в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Позднее в Роскосмосе рассказали о том, что правоохранительные органы интересовала деятельность предприятий в 2013 году. Свою вину Кудрявцев отрицает.