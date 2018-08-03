Генпрокурор России потребовал «досконально» изучить жалобы из тюрем и колоний

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил провести ревизию жалоб на условия содержания в местах заключения, а также проверить материалы об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу. Об этом сообщает РИА Новости 3 августа.

«Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний», — сказал Чайка на коллегии Генпрокуратуры.

Также он призвал инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц при наличии оснований. По его словам, необходимо поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, которые вынесли незаконные постановления, а также прокуроров, которые с ними согласились.

«Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще», — добавил Чайка.

Он подчеркнул, что в таких условиях надзирающие прокуроры действуют недостаточно эффективно.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 12 фигурантов дела о пытках в ярославской колонии.