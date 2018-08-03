Минфин России направит на покупку валюты 383 млрд рублей

Минфин в период с 7 августа по 6 сентября будет покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 млрд руб. в день. Об этом сообщается на сайте министерства 3 августа.

Таким образом, ведомство суммарно направит на указанные цели 383,2 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2018 года в размере 388,3 млрд руб.», — отметили в Минфине. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.