В Калуге подорвали дверь здания Пенсионного фонда

Неизвестные привели в действие взрывное устройство около двери управления Пенсионного фонда в Калуге.

Дверь ведомства на улице Болдина в областном центре подорвали примерно в четыре утра 3 августа. Информация об этом появилась в социальных сетях. Судя по видео с места происшествия, взрывной волной разбито стекло входной двери, также не выдержали панели отделки фасада. На крыльце видна небольшая воронка.

На месте происшествия утром работали сотрудники полиции и СК.

В самом отделении ПФ и правоохранительных органах пока отказываются от комментариев. Однако, как сообщает издание «Калужские новости», ЧП квалифицируют как хулиганство. По предварительной информации, в действие было приведено армейское взрывное устройство.

Следователям предстоит выяснить, связано ли происшествие с непопулярной пенсионной реформой, за которую 19 июля в первом чтении проголосовала Госдума РФ. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Возраст выхода на отдых планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 год.