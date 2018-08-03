Смертельные выезды на встречку: сахалинских полицейских убил «Прадо»

Несколько тяжёлых аварий произошли в разных регионах России за последние часы – в них погибли от двух до пяти человек.

Пять жизней унесло ДТП, случившееся около 8 часов утра 3 августа в Бурятии, на 71-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта. По предварительным данным, 45-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Vista. Погибли водитель и четыре пассажира «Тойоты», пострадали водитель и пассажир грузовика, сообщает республиканское МВД.

Три человека скончались в результате ДТП на дороге М-4 «Дон» в Ростовской области. Сегодня в 4:50 на 647-м километре трассы 28-летний водитель «Опеля Астры» из Калужской области, видимо, не справившись с управлением, также выехал на встречку, где врезался в «Тойоту Короллу» под управлением 19-летнего жителя Владимирской области, сообщает областное ГУ МВД.

Пожилая женщина из «Астры» умерла на месте, как и 25-летний мужчина из «Короллы», а 24-летняя женщина из «Короллы», жительница столичного региона, – в больнице. Пострадавших четверо. Двух женщин в тяжёлом состоянии, по данным СМИ, спасают в реанимации, 2-летний мальчик и мужчина помещены в отделение травматологии. Ещё одного мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Двое полицейских погибли на Сахалине. По информации сахалинского СУ СК, следственно-оперативная группа попала в ДТП по дороге на вызов: очевидцы сообщили об обнаружении тела женщины, предположительно упавшей со скалы в бухте Тихая. Причиной аварии снова стал выезд на встречную полосу. По предварительным данным, в служебный автомобиль врезался водитель Тoyota Land Cruiser Prado.

На месте скончались полицейский-водитель и старший следователь СО ОМВД России по Макаровскому ГО. Руководитель следственного отдела и эксперт криминалистической группы госпитализированы.

Полиция выясняет точные обстоятельства всех этих аварий.