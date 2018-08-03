В отправленный за петербургским альпинистом борт МЧС врезалась птица. Транспортировку спортсмена отложили до завтра

Транспортировка петербуржца, спасённого из горной ловушки в Пакистане, откладывается. В двигатель самолёта Ан-148 попала птица, борт совершил экстренную посадку в Жуковском.

Как рассказала в социальной сети 3 июля член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, на сегодня было назначено отправление Александра Гукова в Москву. Однако вылет отложили, так как спецборт МЧС, отправившийся из столицы, совершил аварийную посадку из-за попавшей в самолёт птицы. «Вылет задерживается, похоже, до утра», — написала она.

Анна Пиунова координировала спасательные работы в горах Пакистана, где в снежном заточении оказался альпинист из Петербурга Александр Гуков. После недели непогоды спортсмена удалось эвакуировать из ловушки. Первую медицинскую помощь ему оказали в местном госпитале.