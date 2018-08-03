Происшествия
В отправленный за петербургским альпинистом борт МЧС врезалась птица. Транспортировку спортсмена отложили до завтра
Транспортировка петербуржца, спасённого из горной ловушки в Пакистане, откладывается. В двигатель самолёта Ан-148 попала птица, борт совершил экстренную посадку в Жуковском.
Как рассказала в социальной сети 3 июля член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, на сегодня было назначено отправление Александра Гукова в Москву. Однако вылет отложили, так как спецборт МЧС, отправившийся из столицы, совершил аварийную посадку из-за попавшей в самолёт птицы. «Вылет задерживается, похоже, до утра», — написала она.
Анна Пиунова координировала спасательные работы в горах Пакистана, где в снежном заточении оказался альпинист из Петербурга Александр Гуков. После недели непогоды спортсмена удалось эвакуировать из ловушки. Первую медицинскую помощь ему оказали в местном госпитале.
Справка:
Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. В спасательной операции были задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане был извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны.