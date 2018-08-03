Четверых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

Очередные российские спортсмены дисквалифицированы за употребление допинга. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации четырех отечественных атлетов.

Это бобслеист Александр Солдатенков, пауэрлифтер Игорь Семин, легкоатлеты Владислав Гринчук и Юлия Ступина.

Ранее сообщалось, что еще 14 россиян находятся под подозрением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в нарушении антидопинговых правил.

Кроме того, на днях IAAF отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая была лишена членства в ноябре 2015 года. Основанием послужила работа комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.