Противостояние легковушки и скорой на Генерала Симоняка сняли на видео

Видеозапись противостояния водителя легковушки и кареты скорой помощи опубликовал 3 августа портал «Мегаполис».

Инцидент, по данным портала, случился накануне во дворе дома 17 по улице Генерала Симоняка (Кировский район Санкт-Петербурга). Водитель автомобиля «Форд Мондео» отказался пропускать скорую в узком дворовом проезде. Свою правоту от доказывал тем, что первый заехал во двор.

В ситуацию вмешались неравнодушные очевидцы. После уговоров водитель «Мондео» всё-таки отъехал и дал дорогу спецтранспорту, отмечается в «Мегаполисе».