Парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы пройдут в РФ 21 августа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 21 августа в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщается на сайте парламента 3 августа.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», — сказал Володин.

«24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», — сказал председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об изменении пенсионной системы, за принятие документа проголосовали 328 депутатов, против — 104.