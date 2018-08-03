Регистрация в Единой биометрической системе

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» начинает сбор биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе.

Сервис предоставляется бесплатно в ДО «Центральный» в г. Санкт-Петербург. Число отделений, предоставляющих данную услугу будет постепенно увеличиваться и до конца 2019 года сервис будет доступен во всех отделениях, в том числе в регионах.

Единая биометрическая система — элемент механизма удаленной идентификации, который позволит гражданам РФ получать финансовые услуги без личного обращения в любой банк. Клиент, единожды сдавший свои биометрические данные, сможет пользоваться сервисами удобного ему банка в любое время и из любой точки мира, вне зависимости от графика работы отделений. Процедуру достаточно пройти всего один раз.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной.

Процедура фиксации биометрических данных в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не займёт много времени. Клиенту будет предложено произнести короткий текст и сделать фотографию. Далее в систему будут загружены его фотография и образец голоса, которые используются при биометрической идентификации.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен «Ростелеком». Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.