Роскомнадзор взялся за Facebook: соцсеть может передавать компаниям данные россиян

Российское надзорное ведомство заинтересовали соглашения американской социальной сети с производителями мобильных устройств, которым Facebook мог передавать информацию о своих пользователях.

Роскомнадзор отправил запрос в Facebook для того, чтобы выяснить, какие данные пользователей могут получать 60 фирм, с которыми у социальной сети имеются соглашения. Об этом 3 августа сообщает «Коммерсант».

Информацию о том, что Facebook может передавать личную информацию компаниям, среди которых Apple, Amazon, Samsung и Microsoft, стала достоянием общественности после расследования The New York Times. По данным издания, почти 10 лет сторонние фирмы получали сведения об интересах, семейном положении, политических взглядах зарегистрировавшихся в соцсети людей.

Напомним, что это не первый раз, когда российское ведомство выдвигает требования к американской социальной сети. Так, в 2017 году глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил Facebook о возможности блокировки, если компания не подчинится законодательству РФ о хранении персональных данных на территории РФ.

Российская аудитория Facebook составляет 19,2 миллиона человек, тогда как в мире соцсетью пользуются 2,2 миллиарда.