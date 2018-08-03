Больше трети россиян считают вегетарианство опасным

Более трети россиян (39%) считают, что вегетарианство вредит здоровью человека, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные 3 августа.

«О том, что вегетарианство вредит здоровью, сказали 39% респондентов. Чаще остальных об этом говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (50%)», — показал опрос.

О пользе вегетарианства для здоровья заявил каждый пятый респондент (20%). При этом менее трети опрошенных (27%) считают, что вегетарианство никак не влияет на организм человека.

Россияне, считающие вегетарианство полезным (34%), полагают, что такой образ жизни позволяет очистить организм. В свою очередь, считающие вегетарианство вредным (33%), в основном говорят о наличии в мясе витаминов, полезных веществ, которых недостаточно в растительной пище.

Инициативный телефонный опрос проводился 31 июля 2018 года среди 1 тыс. респондентов. В нем приняли участие россияне старше 18 лет.