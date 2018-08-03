Экспорт сельхозпродукции из России вырос почти на треть

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России за первые пять месяцев 2018 года составил $9,5 млрд, увеличившись в годовом выражении на 29,2%, сообщил Минсельхоз 3 августа.

«Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли», — отметили в ведомстве.

Наибольшая доля экспорта пришлась на пшеницу.

«Экспорт пшеницы за это время составил 17,1 млн тонн на сумму $3,1 млрд, превысив показатели 2017 года в 1,7 раза, или на $1,3 млрд. Основным импортером российской пшеницы являлся Египет, увеличивший объем закупок на 22,2%, до 4,3 млн тонн», — отметил Минсельхоз.

Министерство также сообщило о росте экспорта кондитерских изделий: за отчётный период объем поставок составил $222 млн. Крупнейшими покупателями российской кондитерской продукции стали Казахстан, Белоруссия и Китай.

«Продолжает развиваться наметившаяся в 2017 году тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-май вывезено 78 тыс. тонн на сумму 222 млн долларов, что больше уровня аналогичного периода 2017 года на 30,1% (26,5% в денежном эквиваленте). Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, на долю которого пришлось 20,6% российского экспорта, Белоруссия, на долю которой пришлось 10,9% российского экспорта, Китай, на долю которого пришлось 11,4% российского экспорта», — сообщило ведомство.