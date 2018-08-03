Хоккейные фанаты смогут попасть на тренировку команд НХЛ в Хельсинки

Тренировка двух команд Национальной хоккейной лиги Florida Panthers и Winnipeg Jets в Хельсинки в конце октября будет открыта для зрителей, сообщает 3 августа организатор массовых мероприятий Live Nation.

Посмотреть на то, как команды готовятся к матчу регулярного сезона НХЛ 2018/19, поклонники хоккея смогут 31 октября в 13:30. Однако удовольствие это будет не бесплатное, хотя и в четыре раза дешевле, чем билет на игру.

Florida Panthers и Winnipeg Jets проведут в Хельсинки два матча — 1 и 2 ноября.

За Panthers играет финский хоккеист с русскими корнями Александр Барков, а также Максим Мамин и покинувший в 2017 году петербургский СКА Евгений Дадонов. А в составе Winnipeg Jets впервые выйдет на родной лёд в качестве игрока НХЛ финский «вундеркинд» Патрик Лайне. У этого клуба тоже есть российский игрок – защитник Дмитрий Куликов, который в прошлом сезоне как раз играл за "пантер".