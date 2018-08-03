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Бизнес
03.08.2018 11:47
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Продать нельзя банкротить: спасение финской дочки ОСК от санкций откладывается на неопределенный срок

Намеченная на июль сделка по продаже части единственной заграничной верфи ОСК — финской Arctech Helsinki Shipyard — не состоялась. Условия соглашения с хорватским партнером олигарха Виктора Вексельберга изменились в последний момент, и не в лучшую сторону, а Москва прислала в Хельсинки аудиторов с масштабной проверкой, подозревая мошенничество.

Продать нельзя банкротить: спасение финской дочки ОСК от санкций откладывается на неопределенный срок

Arctech Helsinki Shipyard

Американские санкции не дают работать финской дочке государственной судостроительной корпорации. Западные банки закрыли финансирование, подрядчики отказались от сотрудничества. А без этого новые заказы не привлечь. Выходов из ситуации пока два — продажа или банкротство. 

Актив в Суоми появился у ОСК в 2011 году. Корпорация приобрела вначале 50%, а в 2014 году стала единоличным владельцем верфи. Предприятие в первую очередь специализируется на строительстве судов ледового класса. В 2016 году верфь сдала в эксплуатацию первый в мире ледокол на природном газе и дизельном топливе с низким содержанием серы. А самым крупным её заказом стала серия судов обеспечения для проекта «Сахалин-2» от «Совкомфлота». Планировалось строительство ледового танкера для «Ямал СПГ» и лайнера для японской круизной компании Peace Boat. Но события в Крыму и Донбассе и последовавшие за ними санкции не могли не ударить по иностранной дочке российской госкорпорации.  

Из-за санкций в отношении ОСК некоторые поставщики отказались от сотрудничества, западные банки закрыли проектное финансирование, а североевропейская Nordea – счета. Вернулись тысячи платежей поставщикам оборудования и субподрядчикам, задержки оплаты привели к нарушению производственных процессов и срыву сдачи заказа «Совкомфлота», который выставил штраф — 50 млн евро. 

Дальнейшее развитие верфи под вопросом. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Владимира Гутенева, рассматривается решение о том, чтобы разрешить ходить по Северному морскому пути только судам российского производства. Это существенно сократит список потенциальных заказчиков из России. А сконцентрироваться на производстве круизных лайнеров, как планировалось в корпорации, без привлечения значительных кредитных средств не получится. Но если мажоритарным акционером станет западная компания, то санкционные меры могут быть смягчены. Продажа части верфи стала обсуждаться в конце 2017 года. А вскоре стал известен и покупатель — группа Kermas хорватского бизнесмена Данко Кончара. В финских СМИ его называют партнером www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/metalli/venajan-pakotteet-uhkaavat-vieda-arctech-helsinki-shipyardin-karille-pankit-eivat-enaa-valita-maksuja-alihankkijoille-6730154   владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Во время ПМЭФ президент ОСК Алексей Рахманов сообщил, что сделка будет в безденежной форме — 55% в иностранной верфи поменяют на акции производителя ферросплавов Afarak, который торгуется на лондонской бирже и входит в группу Kermas. И обозначил срок «в течение нескольких недель», а затем — в июле 2018 года www.fontanka.ru/2018/05/23/120/.  Но в последний момент условия изменились.

«У нас горизонт закрытия этой сделки был июль. Тем более что директива правительства на выход из капитала Arctech уже находится в Белом доме, и решение может быть принято минутами-днями-часами. Если сейчас наш главный контрагент меняет свою принципиальную точку зрения, то нам нужно на это каким-то образом адекватно реагировать. Потому что просто так принимать его новые условия, а он предлагает акции другой компании, у которой мы получим ещё одну проблему, нам не хочется», — сказал Рахманов RNS.

Предложенную взамен Afarak  компанию он не назвал. А Илья Житомирский, директор департамента информационной политики и корпоративных коммуникаций ОСК, сообщил «Фонтанке» 2 августа, что сделка продолжает прорабатываться, но так как она может быть чувствительна к внешнему фону — комментировать её до завершения не будут.

При этом Рахманов отмечал, что при продаже верфи начались сложности, «травля» ОСК в СМИ,  поэтому может быть использован «вообще другой сценарий развития». Источники «Фонтанки» в корпорации сообщили, что в руководстве ОСК прорабатывают и вариант банкротства предприятия.

– Теоретически, выход из-под санкций (таким путем) возможен, ведь верфь после банкротства прекратит своё существование, юридическое лицо будет ликвидировано, имущество продано, но вряд ли это тот вариант, на который пойдёт ОСК, – отметил Ярослав Кабаков, аналитик ГК «ФИНАМ». — В этом случае за данный актив можно получить совсем не те деньги, которых стоит действующий бизнес, вряд ли на это согласится корпорация. Кроме того, объявление верфи банкротом вряд ли удовлетворит власти и трудовой коллектив.

Тем не менее в июне, незадолго до объявленных проблем со сделкой, ОСК заключила многомиллионный контракт на полный пятинедельный аудит верфи с единственным исполнителем, название которого не раскрывается. Согласно техзаданию, анализ деятельности Arctech Helsinki Shipyard включал в себя документации по расходам и платежам и выбору подрядчиков в 2014-2017 годах, с целью «выявления фактов несоблюдения распоряжений ОСК», анализ обоснованности принятия решений менеджментом верфи и также проверку выплат поставщикам на сумму более 100 000 евро на соответствие задачам и бюджетам проектов. С сотрудниками провели интервью  с целью «выявления недостатков и отсутствия контроля на местах, которые могут привести к сбоям в производственном цикле и невыполнению обязательств перед клиентами и к потенциальным схемам мошенничества». 

Собирались бухгалтерские и управленческие данные для их потенциальной передачи на юридическую экспертизу. По условиям техзадания нужно хранить полную конфиденциальность о результатах проверки. В корпорации о том, что удалось выяснить, также предпочли не распространяться, но отметили, что совпадение аудита со сделкой некорректно связывать в одну цепочку. 

Эксперты, даже если сделка состоится, относятся к ней с недоверием.

– Даже если сделка с имеющимся партнёром в той или иной форме будет проведена, то владение оставшимся пакетом верфи может лишь ослабить санкции, но не избавиться от них полностью, – отметил Кабаков. — Так что не исключено, что в дальнейшем придётся продать и остальные акции.

В свою очередь Владимир Гутенев призвал ответить компаниям, которые отказываются от сотрудничества с верфью из-за санкций, взаимностью.

– Данное предприятие (Arctech Helsinki Shipyard), насколько мне известно, не находится под санкциями. Но, к сожалению, стало нормальной практикой, когда руководства ряда европейских стран перестраховываются, становясь «святее папы римского».

По его мнению, решение лежит в политической плоскости — он призывал проводить схожую политику с компаниями, которые имеют в своем составе директоров общественных деятелей, выступающих за антироссийские санкции. Тогда это может помочь изменить тенденцию. К слову, президент ОСК также апеллирует к решению вопроса с помощью высоких эшелонов дипломатической и политической власти. Но обозначать сроки заключения сделки или отказа от неё в корпорации не стали. 

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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