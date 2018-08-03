Продать нельзя банкротить: спасение финской дочки ОСК от санкций откладывается на неопределенный срок

Намеченная на июль сделка по продаже части единственной заграничной верфи ОСК — финской Arctech Helsinki Shipyard — не состоялась. Условия соглашения с хорватским партнером олигарха Виктора Вексельберга изменились в последний момент, и не в лучшую сторону, а Москва прислала в Хельсинки аудиторов с масштабной проверкой, подозревая мошенничество.

Arctech Helsinki Shipyard

Американские санкции не дают работать финской дочке государственной судостроительной корпорации. Западные банки закрыли финансирование, подрядчики отказались от сотрудничества. А без этого новые заказы не привлечь. Выходов из ситуации пока два — продажа или банкротство.

Актив в Суоми появился у ОСК в 2011 году. Корпорация приобрела вначале 50%, а в 2014 году стала единоличным владельцем верфи. Предприятие в первую очередь специализируется на строительстве судов ледового класса. В 2016 году верфь сдала в эксплуатацию первый в мире ледокол на природном газе и дизельном топливе с низким содержанием серы. А самым крупным её заказом стала серия судов обеспечения для проекта «Сахалин-2» от «Совкомфлота». Планировалось строительство ледового танкера для «Ямал СПГ» и лайнера для японской круизной компании Peace Boat. Но события в Крыму и Донбассе и последовавшие за ними санкции не могли не ударить по иностранной дочке российской госкорпорации.

Из-за санкций в отношении ОСК некоторые поставщики отказались от сотрудничества, западные банки закрыли проектное финансирование, а североевропейская Nordea – счета. Вернулись тысячи платежей поставщикам оборудования и субподрядчикам, задержки оплаты привели к нарушению производственных процессов и срыву сдачи заказа «Совкомфлота», который выставил штраф — 50 млн евро.

Дальнейшее развитие верфи под вопросом. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Владимира Гутенева, рассматривается решение о том, чтобы разрешить ходить по Северному морскому пути только судам российского производства. Это существенно сократит список потенциальных заказчиков из России. А сконцентрироваться на производстве круизных лайнеров, как планировалось в корпорации, без привлечения значительных кредитных средств не получится. Но если мажоритарным акционером станет западная компания, то санкционные меры могут быть смягчены. Продажа части верфи стала обсуждаться в конце 2017 года. А вскоре стал известен и покупатель — группа Kermas хорватского бизнесмена Данко Кончара. В финских СМИ его называют партнером www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/metalli/venajan-pakotteet-uhkaavat-vieda-arctech-helsinki-shipyardin-karille-pankit-eivat-enaa-valita-maksuja-alihankkijoille-6730154 владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Во время ПМЭФ президент ОСК Алексей Рахманов сообщил, что сделка будет в безденежной форме — 55% в иностранной верфи поменяют на акции производителя ферросплавов Afarak, который торгуется на лондонской бирже и входит в группу Kermas. И обозначил срок «в течение нескольких недель», а затем — в июле 2018 года www.fontanka.ru/2018/05/23/120/. Но в последний момент условия изменились.

«У нас горизонт закрытия этой сделки был июль. Тем более что директива правительства на выход из капитала Arctech уже находится в Белом доме, и решение может быть принято минутами-днями-часами. Если сейчас наш главный контрагент меняет свою принципиальную точку зрения, то нам нужно на это каким-то образом адекватно реагировать. Потому что просто так принимать его новые условия, а он предлагает акции другой компании, у которой мы получим ещё одну проблему, нам не хочется», — сказал Рахманов RNS.

Предложенную взамен Afarak компанию он не назвал. А Илья Житомирский, директор департамента информационной политики и корпоративных коммуникаций ОСК, сообщил «Фонтанке» 2 августа, что сделка продолжает прорабатываться, но так как она может быть чувствительна к внешнему фону — комментировать её до завершения не будут.

При этом Рахманов отмечал, что при продаже верфи начались сложности, «травля» ОСК в СМИ, поэтому может быть использован «вообще другой сценарий развития». Источники «Фонтанки» в корпорации сообщили, что в руководстве ОСК прорабатывают и вариант банкротства предприятия.

– Теоретически, выход из-под санкций (таким путем) возможен, ведь верфь после банкротства прекратит своё существование, юридическое лицо будет ликвидировано, имущество продано, но вряд ли это тот вариант, на который пойдёт ОСК, – отметил Ярослав Кабаков, аналитик ГК «ФИНАМ». — В этом случае за данный актив можно получить совсем не те деньги, которых стоит действующий бизнес, вряд ли на это согласится корпорация. Кроме того, объявление верфи банкротом вряд ли удовлетворит власти и трудовой коллектив.

Тем не менее в июне, незадолго до объявленных проблем со сделкой, ОСК заключила многомиллионный контракт на полный пятинедельный аудит верфи с единственным исполнителем, название которого не раскрывается. Согласно техзаданию, анализ деятельности Arctech Helsinki Shipyard включал в себя документации по расходам и платежам и выбору подрядчиков в 2014-2017 годах, с целью «выявления фактов несоблюдения распоряжений ОСК», анализ обоснованности принятия решений менеджментом верфи и также проверку выплат поставщикам на сумму более 100 000 евро на соответствие задачам и бюджетам проектов. С сотрудниками провели интервью с целью «выявления недостатков и отсутствия контроля на местах, которые могут привести к сбоям в производственном цикле и невыполнению обязательств перед клиентами и к потенциальным схемам мошенничества».

Собирались бухгалтерские и управленческие данные для их потенциальной передачи на юридическую экспертизу. По условиям техзадания нужно хранить полную конфиденциальность о результатах проверки. В корпорации о том, что удалось выяснить, также предпочли не распространяться, но отметили, что совпадение аудита со сделкой некорректно связывать в одну цепочку.

Эксперты, даже если сделка состоится, относятся к ней с недоверием.

– Даже если сделка с имеющимся партнёром в той или иной форме будет проведена, то владение оставшимся пакетом верфи может лишь ослабить санкции, но не избавиться от них полностью, – отметил Кабаков. — Так что не исключено, что в дальнейшем придётся продать и остальные акции.

В свою очередь Владимир Гутенев призвал ответить компаниям, которые отказываются от сотрудничества с верфью из-за санкций, взаимностью.

– Данное предприятие (Arctech Helsinki Shipyard), насколько мне известно, не находится под санкциями. Но, к сожалению, стало нормальной практикой, когда руководства ряда европейских стран перестраховываются, становясь «святее папы римского».

По его мнению, решение лежит в политической плоскости — он призывал проводить схожую политику с компаниями, которые имеют в своем составе директоров общественных деятелей, выступающих за антироссийские санкции. Тогда это может помочь изменить тенденцию. К слову, президент ОСК также апеллирует к решению вопроса с помощью высоких эшелонов дипломатической и политической власти. Но обозначать сроки заключения сделки или отказа от неё в корпорации не стали.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»