ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Новое время"

Банк России с 3 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Новое время", следует из сообщения регулятора.

Как сообщает ЦБ, лицензия у банка "Новое время" аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 429-е место в банковской системе РФ.