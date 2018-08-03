При строительстве российских заводов в Венесуэле выявлены миллионные махинации. Против экс-директора подмосковного КБ им. Кошкина возбудили новое дело

Оружейные предприятия, которые российская сторона обещала запустить в Южной Америке еще 10 лет назад, так и не были достроены: при строительстве обнаружены многочисленные нарушения, оборудование уже много лет стоит нераспакованное, а деньги выводились через фирмы-однодневки. Строительством за 474 миллиона долларов в Венесуэле занималось подмосковное Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина, экс-директор которого, 69-летний Николай Масляев, сейчас подозревается в растрате в особо крупном размере.

Об этом 3 августа сообщает РБК со ссылкой на главное управление МВД по Московской области и собственные источники.

Это дело стало уже вторым для Масляева. В 2017 году он был осужден на четыре года лишения свободы за растрату 7,5 миллиона рублей. Однако после изменений в законодательстве у него появилась возможность выйти на свободу уже осенью 2018 года. В июле 2018-го топ-менеджер стал фигурантом нового дела о строительстве заводов в Венесуэле.

В 2001 году лидер латиноамериканской страны Уго Чавес договорился с РФ об открытии в республике завода по производству до 25 тысяч автоматов АК-103 и предприятия для выпуска патронов. Общая сумма контрактов составила 474 миллиона долларов. Со стороны России договор подписывал Рособоронэкспорт.

Производство в Венесуэле должно было стать первым крупным зарубежным проектом КБАЛ им. Кошкина, однако к 2009 году венесуэльцы не увидели автоматов и патронов местного производства. Сейчас сроки открытия перенесли на 2019 год.

При этом стоит отметить, что венесуэльская сторона оказалась добросовестным плательщиком. Первый транш был перечислен в 2007 году, а к 2012 году было выплачено 98% от всей суммы.

Строительство предприятий началось только в 2009 году, что российская сторона связывала с задержкой со стороны Акционерной компании военной промышленности Венесуэлы (CAVIM). К 2012 году венесуэльская сторона стала предъявлять все больше претензий, и Рособоронэкспорт начал проверку силами Федеральной службы по гособоронзаказу. Ревизия показала, что подрядчиком «СУ-848» была выполнена только половина строительно-монтажных работ, из которых заказчик принял не более 10%. Проверка также показала большую долю брака. После этого несколько раз менялись подрядчики строительства, а в итоге сроки переносили.

В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал гендиректоара «СУ-848» Сергея Попельнюхова виновным в выводе более миллиарда рублей из денег, которые были выделены на строительство в Венесуэле. Попельнюхов был приговорен к семи годам лишения свободы. Финансовый директор «СУ-848» пошла на сотрудничество со следствием и рассказала некоторые подробности. В частности, по ее словам, в схеме вывода денег якобы принимала участие Екатеринбургская епархия Русской православной церкви через своих контрагентов.

После дела Попельнюхова у следствия появились вопросы и к КБАЛ, экс-руководителю которого было предъявило обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Масляев был признан виновными, однако настаивал, что миллионный договор о консультациях между КБАЛ и фирмой-однодневкой был заключен его заместителем. В рамках нового дела ущерб от деятельности КБАЛ может вырасти до 700–800 млн руб.